Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Politico: в Еврокомиссии считают катастрофой возможную победу пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Еврокомиссии (ЕК) всерьез опасаются возможной победы пророссийских сил на парламентских выборах в Словакии и Австрии. По мнению европейских чиновников, подобный сценарий развития событий стал бы «катастрофой».

Politico приводит мнение неназванных «европейских должностных лиц», которые считают, что победа «сторонников России» в этих странах даст Москве «мощный инструмент против Украины», облегчит ей задачу борьбы с санкциями и усложнит помощь Киеву.

В числе «пророссийских политических сил» в Австрии и Словакии собеседники издания называют Австрийскую партию свободы и словацкую партию Smer. Они обе, как пишет Politico, обладают серьезным рейтингом и имеют реальные шансы на победу на парламентских выборах в своих странах. Представитель ЕК, чье имя в материале Politico не указано, назвал такой вариант развития событий «катастрофой».

По мнению собеседников издания в Еврокомиссии, политика «пророссийских партий» в Австрии и Словакии в случае их победы на выборах будет похожа на действия венгерского премьера Виктора Орбана, который отказывается от прямой поддержки Украины, поставок оружия Киеву, а также регулярно «создает проблемы» другим странам Евросоюза при обсуждении антироссийских санкций.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...