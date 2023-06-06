Politico: в Еврокомиссии считают катастрофой возможную победу пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Еврокомиссии (ЕК) всерьез опасаются возможной победы пророссийских сил на парламентских выборах в Словакии и Австрии. По мнению европейских чиновников, подобный сценарий развития событий стал бы «катастрофой».

Politico приводит мнение неназванных «европейских должностных лиц», которые считают, что победа «сторонников России» в этих странах даст Москве «мощный инструмент против Украины», облегчит ей задачу борьбы с санкциями и усложнит помощь Киеву.

В числе «пророссийских политических сил» в Австрии и Словакии собеседники издания называют Австрийскую партию свободы и словацкую партию Smer. Они обе, как пишет Politico, обладают серьезным рейтингом и имеют реальные шансы на победу на парламентских выборах в своих странах. Представитель ЕК, чье имя в материале Politico не указано, назвал такой вариант развития событий «катастрофой».

По мнению собеседников издания в Еврокомиссии, политика «пророссийских партий» в Австрии и Словакии в случае их победы на выборах будет похожа на действия венгерского премьера Виктора Орбана, который отказывается от прямой поддержки Украины, поставок оружия Киеву, а также регулярно «создает проблемы» другим странам Евросоюза при обсуждении антироссийских санкций.

Александр Кислов