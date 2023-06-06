Почти каждая вторая компания на Урале готова поднять зарплату сотрудникам

Около 50% компаний Уральского федерального округа (УрФО) до конца года планирует поднять зарплату своим сотрудникам. Это несколько меньше, чем в среднем по России (48% против 53%), следует из исследования сервиса hh.ru. При этом 40% уральских работодателей не планируют менять зарплаты, а 3% и вовсе намерены их сократить.

Чаще всего о повышении зарплат заявляют IT и строительные компании (по 63%), а также производители непищевых товаров (62%). О сокращении зарплат сотрудников заявляют работодатели из отрасли розничной торговли и финансовых технологий.

Среднемесячная зарплата в Свердловской области варьируется от 40,2 тыс. руб. до 86,2 тыс. руб. Напомним, весной более 15% свердловчан пожаловались на снижение зарплат. При этом всего 25% опрошенных свердловчан устраивает уровень их зарплаты. 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше.

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