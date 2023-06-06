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Томская гордума назначила на 22 августа второй конкурс на пост мэра

Второй конкурс на право занять кресло мэра Томска назначен на 22 августа 2023 года. Решение об этом приняла городская дума.

Сессия гордумы проходит 6 июня. Согласно решению муниципального парламента, документы от желающих участвовать в конкурсе будут приниматься с 10 июля по 10 августа включительно.

В ходе сессии по итогам рейтингового голосования были также избраны члены конкурсной комиссии от гордумы. В ее состав вошли Анжелика Белоусова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Василий Еремин («Яблоко»), Илья Леонтьев («Единая Россия), Игорь Лютаева (депутатская группа «Чистый воздух»), Андрей Петров (КПРФ) и Ксения Старикова («Новые люди»). Еще семь человек назначит губернатор Томской области Владимир Мазур.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый конкурс на пост мэра был признан несостоявшимся. На сессии гордумы 11 апреля 2023 года сняли свои кандидатуры оба претендента, отобранные конкурсной комиссией, – депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев и и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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Валерий Лавский

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