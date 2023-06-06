В Челябинской области магазины проверяют на наличие ядовитого сидра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить торговые организации региона, в которых может продаваться алькоголесодержащий напиток «Мистер Сидр», из-за которого произошло массовое отравление в нескольких регионах Приволжского федерального округа.

Глава региона поставил задачу перед министерством сельского хозяйства Челябинской области вместе с надзорными органами выявить точки реализации сидра «Мистер Сидр» и снять его с продажи. Соответствующая информация направлена также в торговые сети.

Как сообщал «Ъ», в Ульяновской области от употребления напитка «Мистер Сидр» погибли 16 человек, 40 госпитализированы. Два человека скончались в Самарской области, семь пострадали. Еще несколько жертв есть в Нижегородской области. Не смертельное отравление получили два жителя Удмуртии. Во всех этих регионах возбуждены уголовные дела. Установлено, что напиток «Мистер сидр» производится на частном пивоваренном заводе в Самарской области. Задержан предприниматель Анар Гусейнов.

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