В Алтайском крае проходят учения со стратегическими комплексами «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят плановое учение в Алтайском крае, сообщило Минобороны. Барнаульское соединение РВСН вывело на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

«Ярс» — стратегический ракетный комплекс, оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».

Расчеты «Ярс» совершат марш до 100 км, рассредоточат агрегаты со сменой полевых позиций, проведут инженерное оборудование позиций, а также организацию маскировки и боевого охранения. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, все это позволит проверить готовность личного состава и военной техники к дежурству на маршрутах боевого патрулирования.

О начале командно-штабных учений РВСН с комплексами «Ярс» российские военные сообщали 29 марта. В Минобороны РФ уточнили, что учения прошли на территории трех регионов. Тогда в них приняли участие 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.