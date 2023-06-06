На экс-министра здравоохранения Иркутской области возбуждено третье уголовное дело

В Иркутской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова. Его подозревают в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, весной 2022 года Яков Сандаков для легализации 8 млн руб., полученных в качестве взяток, провел ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. «Впоследствии на денежные средства от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру в Москве», - сообщает ведомство.

В ноябре 2022 года стало известно об аресте Якова Санадкова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. За помощь в заключении госконтракта Якову Сандакову была передана взятка в размере 7 млн руб. от коммерческой организации, считают правоохранители. Сообщалось также, что деньги бывший министр получил уже по завершении госконтракта.

В апреле 2023 года на бывшего главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова было возбуждено второе уголовное дело о коррупции (ст. 290 УК РФ).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова