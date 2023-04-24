Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего главу иркутского минздрава

Бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом второго уголовного дела о коррупции, сообщает СУ СКР по региону. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

Как считает следствие, возглавляя министерство, Яков Сандаков в 2021 году получил от руководителя учреждения здравоохранения 1 млн руб. «за совершение действий, входящих в должностные полномочия министра, в интересах учреждения».

В ноябре 2022 года стало известно об аресте Якова Санадков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. За помощь в заключении госконтракта Якову Сандакову была передана взятка в размере 7 млн руб. от коммерческой организации, считают правоохранители. Сообщалось также, что деньги бывший министр получил уже по завершении госконтракта.

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Оксана Павлова