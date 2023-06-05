Главным режиссером Александринского театра станет Никита Кобелев

Главным режиссером Александринского театра в Санкт-Петербурге станет московский режиссер Никита Кобелев, такое решение принял худсовет учреждения. Занимающий эту должность сейчас Николай Рощин останется в театре как обычный режиссер и сценограф.

«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. «Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение"»,— сообщил художественный руководитель труппы народный артист России Валерий Фокин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что при выборе новой кандидатуры худсовет ориентировался на молодых профессионалов с организаторским опытом. Никита Кобелев ранее на протяжении 10 лет проработал в Театре имени Владимира Маяковского. Также он преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Напомним, ранее на Николая Рощина написали заявление в полицию с просьбой проверить его спектакли на предмет дискредитации армии. После этого театр отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак».

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