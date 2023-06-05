В Петербурге появится вторая площадка НИИ эпидемиологии и микробиологии

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера откроет свою вторую научно-производственную площадку в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщил в кулуарах XVII Всероссийского научного форума имени Иоффе директор НИИ Арег Тотолян. В настоящий момент идет проектирование объекта.

«Я надеюсь, что в этом году проектирование будет закончено. В следующем году начнется строительство. Планируется строительство»,— сказал господин Тотолян (цитата по «Интерфаксу»).

В состав площадки войдет лабораторный корпус, биобанк, производственный корпус и виварий. После запуска объекта исследования, проводимые в основном здании НИИ в Петроградском районе, перенесут туда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что при НИИ Горбачевой в Петербурге появится центр анестезиологии и реаниматологии.

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