В Екатеринбурге 7 июня простятся с экс-главой свердловской ГИБДД Юрием Деминым

В Екатеринбурге 7 июня простятся с бывшим начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых. Прощание состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря по адресу ул. Зеленая Роща, 1.

По словам Валерия Горелых, Юрия Демина отправят в последний путь с воинскими почестями. «В последний путь защитника законопослушных участников дорожного движения проводят под троекратный залп салютной группы из табельного оружия»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, Юрий Демин погиб 4 июня во время строительных работ на даче в Верхней Пышме. Он упал с высоты второго этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Офицер Демин будет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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