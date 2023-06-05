На Кубани из-за сильных дождей подтопило 55 дворов

На Кубани в результате сильных дождей вода зашла на территорию 55 придомовых территорий. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
В станице Холмской Абинского района подтопило 25 дворов, в Кореновске — 30.
«Эвакуация населения не требуется. Работают комиссии по обследованию»,— говорится в сообщении.
В Армавире из-за сильных осадков обрушился канализационный коллектор. Движение по нескольким улицам перекрыли. Подтопило дома и детский сад. В городе ввели режим ЧС.
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