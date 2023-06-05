EY: Великобритания возглавила рейтинг инвестпривлекательности для финансовых проектов

Аудиторско-консалтинговая компания EY составила очередной рейтинг привлекательности европейских стран для иностранных инвестиций (FDI) в финансовые проекты. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования, первое место заняла Великобритания, которая в прошлом году привлекла иностранные инвестиции в 76 проектов по оказанию финансовых услуг — это 26% от всех FDI в такие проекты, пришедших в Европу в прошлом году. Больше всего в британские финансовые проекты в прошлом году инвестировали США — 21 проект.

На втором месте по числу FDI в финансовые проекты оказалась Франция (45 проектов), третье место разделили Германия и Испания (по 31 проекту). EY отмечает, что рост FDI в финансовые проекты в Великобритании (на 17%) был показан даже на фоне непростой экономической ситуации. При этом во Франции в прошлом году количество FDI в финансовые проекты сократилось на 25%.

Евгений Хвостик