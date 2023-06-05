Коммуниста Звонкова лишили права выступать в Заксобрании Ленобласти

Постоянная комиссия Заксобрания Ленинградской области по законодательству, регламенту и депутатской этике в понедельник, 5 июня, вынесла решение о лишении права выступления депутата от КПРФ Дмитрия Звонкова за его высказывание о губернаторе Александре Дрозденко. Как стало известно «Ъ-СПб», коммунист намерен выяснить через независимую экспертизу, является ли слово «болтун» оскорблением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предложение рассмотреть действия господина Звонкова на комиссии по этике поступило на последнем заседании областного парламента в прошлую среду — после его публикации в соцсети «ВКонтакте», в которой депутат назвал главу региона болтуном. «Ъ-СПб» подробно писал об этой истории.

«Лучше бы так быстро решались вопросы по соцобъектам в Ленинградской области»,— прокомментировал Дмитрий Звонков эту инициативу в конце прошлой недели, когда стала известна дата заседания комиссии.

Председателем постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике в ЗакСе Ленобласти является член «Единой России» Вадим Густов. Он провел заседание в закрытом формате. По словам господина Звонкова, на вынесение решения ушло максимум 15 минут. Коммунисту дали пять минут на выступление, а затем участники комиссии провели голосование.

Дмитрий Звонков заявил, что готов извиниться публично, «когда хоть одно слово, которое я озвучиваю в проблемах, станет решенным или "разруленным делом" с конкретным сроком».

В пресс-службе Заксобрания Ленобласти пояснили, что окончательное решение о привлечении депутата КПРФ к ответственности будет принято на внеочередном заседании областного парламента 7 июня. Если депутаты проголосуют за решение комиссии, коммунист не сможет выступать и задавать вопросы по повестке следующего заседания ЗакСа, намеченного на 28 июня, но сможет голосовать по законопроектам и выступать на постоянных комиссиях. В этот день состоится последнее заседание областных парламентариев перед летними каникулами.

Александра Тен

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