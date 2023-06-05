В Ростове началось рассмотрение уголовного дела кубанского судьи Юрия Захарчевского

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарческого, обвиняемого в гибели жителя Краснодара Данила Юханова. Об этом сообщает пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус».

Согласно материалам дела, в апреле 2020 года Юрий Захарчевский совершил наезд на велосипедиста Данила Юханова. Молодой человек умер от полученных травм, а сам судья скрылся с места происшествия. По решению судьи, срок запрета Юрию Захарчевскому определенных действий, связанных с ограничением возможности общаться с участниками уголовного судопроизводства был продлен, как и арест его автомобиля, попавшего в аварию. Сторона защиты ходатайствовала о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Решение о рассмотрении уголовного дела в Ростове было принято в январе текущего года Четвертым кассационным судом. Защита просила рассмотреть дело в Ставропольском крае, но суд отклонил это ходатайство, «так как в Ставропольском краевом суде работают бывшие сотрудники судебной системы Краснодарского края, которые, возможно, знакомы с Юрием Захарческим» Ранее заседания откладывались из-за состояния здоровья подсудимого.

Анастасия Назарова