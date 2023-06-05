Стало известно, где производили контрафакт, от которого умерли десятки человек

Контрафактный алкоголь, от которого умерли десятки жителей Ульяновской и Самарской областей, производили в ООО «Анди». Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в правоохранительных органах.

Микропредприятие по производству спиртного расположено в селе Старый Буян Красноярского района. Там и выпускали жидкость под названием «Мистер Сидр», которая распространялась сразу в нескольких регионах Поволжья. Предприятие принадлежит Гусейнову Анару Афат Оглы, гендиректором этой конторы является Рафик Мударисов. В настоящее время владелец бизнеса находится под следствием.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, на дорогах региона выставлены патрули, которые ищут нелегальный алкоголь. В частности, в Самаре в одном из грузовиков обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр», коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 л. Проводится осмотр и изъятие продукции.

По последней информации, от отравления алкоголя скончались 18 жителей Ульяновской области. В понедельник также стало известно о двух жертвах отравления некачественным алкоголем в Новокуйбышевске. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело.

Евгений Чернов