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Коммерсантъ FM
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«У нашей страны был шанс завести целое семейство народных машин»

Дмитрий Гронский — о дизайне в отечественном автопроме

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как в СССР попытались создать с нуля малолитражку «Белка», но в итоге просто скопировали итальянский Fiat.

Фото: Дмитрий Гронский

Фото: Дмитрий Гронский

2 июня в Новой Третьяковке презентовали книгу «История российского дизайна. Избранное». Эта работа исследует параллели между новаторскими идеями, экспериментами, а порой просто мечтами и тем, что впоследствии смогло стать промышленной продукцией, запущенной в массовое производство за последние 100 лет.

Книга богато иллюстрирована, но залы Московского музея дизайна, открытого не так давно в Новой Третьяковке, позволяли увидеть все, о чем идет речь не на картинке, а вживую. Костюмы, придуманные Варвары Степановой, грандиозные мебельные гарнитуры из массива 50-х годов, светильники из вагонов и станций московского метро…

Но есть и в книге, и в музее автомобильная страничка. Она рассказывает о том, как в 1955 году у нашей страны был шанс завести целое семейство народных автомобилей, которые не только удовлетворили бы спрос на подобного рода технику в те годы, но и, безусловно, к сегодняшнему дню стали бы предметом гордости и коллекционирования. И, конечно же, дали толчок развитию отечественного автодизайна, вернее, как тогда говорили, «художественного конструирования».

В экспозиции можно увидеть масштабный макет нарядной заднемоторной микролитражки «Белка». Двухцветный кузов оригинальной компоновки —пассажиры заднего ряда попадали в салон через боковые двери, а для водителя откидывалась вся передняя часть кузова вместе с рулевой колонкой. Отдельно была разработана открытая версия для сельской местности.

В 1955 году было построено целых два прототипа, они отлично показали себя на испытаниях, но до сегодняшнего дня не сохранились. И в производство «Белка» не была запущена, потому что строить проект с нуля — занятие хлопотное. Было принято решение просто скопировать итальянский Fiat, что и было сделано. Получившийся в итоге «горбатый запорожец» тоже поместился в экспозиции Московского музея дизайна на Крымском валу. На мой взгляд, это весьма поучительная история. Особенно сейчас, когда отечественный автопром снова пытается обрести свое собственное лицо.

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