Глава Адыгеи поручил мобилизовать всю технику спасателей в аул Ходзь из-за подтоплений

В адыгейском ауле Ходзь из-за выпадения обильных осадков и сбегания склоновых вод происходит подтопление частных домовладений и придомовых территорий. Глава республики Мурат Кумпилов поручил мобилизовать на место всю технику из районов республики, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Непогода вновь испытывает Ходзь на прочность. <…> Оперативно отработаем ЧС по аналогии с ситуацией, произошедшей в ауле неделю назад»,— отметил Мурат Кумпилов.

По оперативной информации ГУ МЧС по Адыгее, на место выехало руководство ведомства и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению.

26 мая в ауле Ходзь произошла аналогичная ситуация. Там из-за дождевого паводка подтопило частные дома и дороги.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram