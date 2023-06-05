На 285 км трассы Пермь — Екатеринбург 6 июня временно ограничат движение из-за строительных работ

На 285 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург 6 июня будет временно ограничиваться движение транспорта из-за строительных работ, сообщили в Telegram-канале ГИБДД по Свердловской области. Движение на путепроводе будет ограничиваться ориентировочно в 01:00 и в 03:00 Проезд будет ограничен максимум на 15 минут.

По данным ГИБДД, в рамках капитального ремонта на 285 км трассы проходит демонтаж балок пролетного строения. Ранее на путепроводе было организовано светофорное регулирование и действует реверсивный проезд.

Напомним, на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области капитальный ремонт на отрезке длиной более 100 км (с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска) продлится до 2024 года.

Полина Хабарова

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