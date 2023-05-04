На шести участках трассы Пермь — Екатеринбург ограничат движение в майские праздники

В майские праздники на шести участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург возможно введение скоростного ограничения и организация реверсивного движения из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

На 200, 221-223, 231 км трассы будет организовано реверсивное движение. Ограничения скорости будут на 218 км — 20 км/ч, с 240 по 241 и 280 км — 50 км/ч. Также на участках 218, 240, 241 и 280 км будет временно организовано движение по объезду.

По данным «Уралуправтодора», на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области капремонт на отрезке длиной более 100 км (с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска) продлятся до 2024 года.

Полина Хабарова

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