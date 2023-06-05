ФК «Зенит» изменит структуру управления клубом

Совет директоров ФК «Зенит» по итогам ежегодного заседания принял решение изменить структуру управления клубом. Будет создан новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщает 5 июня пресс-служба петербургского футбольного клуба, новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, а также «обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба».

Состоять правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдет главный тренер основного состава футбольной команды Сергей Семак. Возглавит правление генеральный директор клуба Александр Медведев.

Напомним, что в последнем матче сезона РПЛ в минувшие выходные «Зенит» в ранге чемпиона со счетом 1:0 победил воронежский «Факел». Подробнее об этой встрече и в целом о завершении сезона 2022-2023 читайте в материале «Ъ-СПб».

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