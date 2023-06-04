«Зенит» затушил «Факел»

«Зенит» победой завершил очередной чемпионат России. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые обыграли на своей арене «Факел» 1:0, отправив команду из Воронежа в стыковые матчи за право остаться в высшей лиге. Команда из Петербурга опередила в таблице ближайшего соперника — ЦСКА — на 12 очков, стала чемпионом за четыре тура до финиша. Бразильский полузащитник «Зенита» Малком выиграл звание лучшего бомбардира премьер-лиги, забив 23 гола в 27 матчах. Единственное, чем могут быть недовольны руководители клуба по итогам сезона,— это то, что петербуржцы не смогли завоевать Кубок России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В тот день, когда «Зенит» должен был играть с «Факелом», стало известно, что руководители клуба ПСЖ решили отправить в отставку главного тренера команды Кристофа Гальтье. Несмотря на то, что под его руководством команда из Парижа выиграла очередной, 11-й по счету, чемпионский титул. Причина такого решения: ПСЖ не добился успеха в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Баварии». Так же клуб из столицы Франции остался без национального кубка. Гальтье еще угодил в расистский скандал, сказав что-то неосторожное про темнокожих игроков, причем это было до его прихода в ПСЖ. Но это уже не главное. Если клуб напичкан звездами — а за ПСЖ играли Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе — и не побеждает в Лиге чемпионов, пусть даже успешен в чемпионате своей страны, тренера могут уволить.

Сергею Семаку, главному тренеру «Зенита», такие санкции не грозят. В этом сезоне он выиграл с командой пятый подряд чемпионский титул, а в истории он — десятый, за что клуб из города на Неве получил вторую звезду (вручается за пять побед в чемпионате). В Лиге чемпионов «Зенит» по известным причинам не играет. Когда играл, не мог там выбраться из группы. Семака за это ругали, но ждали, когда он создаст команду, которая сможет достойно представлять России в главном клубном турнире Европы. Может, с нынешним «Зенитом» это у Семака получилось бы — остается только гадать.

Даже когда сине-бело-голубые проигрывали в Лиге чемпионов, тренер говорил, что руководство требует от него первым делом побеждать в чемпионате России. Чтобы в этой Лиге чемпионов участвовать. Думается, если бы и сейчас «Зенит» штамповал титулы в РПЛ и терпел неудачи в Лиге чемпионов, Семак не разделил бы участь Гальтье. Такого успешного тренера в плане количества завоеванных титулов у команды еще не было. Семак за эти годы выиграл еще Кубок России и три Суперкубка России. Кубок России — один из турниров, в котором петербуржцы выступают неудачно под его руководством. Не удалось завоевать трофей и в этом сезоне: на стадии плей-офф «Зенит» уступил московскому «Динамо» в серии 11-метровых.

В чемпионате команда Семака опередила соперников с запасом: ЦСКА отстал на 12 очков, «Спартак» — на 16, «Ростов» — на 17. За несколько туров до финиша клуб отпустил в отпуск бразильских легионеров. После победы над «Спартаком» 3:2, которая принесла «Зениту» очередной титул, он сыграл вничью с «Краснодаром» 2:2, «Оренбургом» 2:2, «Сочи» 1:1 и в последнем туре все-таки выиграл у воронежского «Факела», дебютанта РПЛ 1:0 (гол забил на 82-й минуте Александр Ерохин). «Факел» из-за этого поражения, а также потому, что «Крылья Советов», его конкурент, обыграли дома «Спартак» 1:0, вынужден будет играть переходные матчи за право остаться в РПЛ с красноярским «Енисеем», занявшим четвертое место в Первой лиге. Зато про «Зенит» теперь не скажут, что он может побеждать только с бразильцами. Хотя так все равно говорят, если имеют в виду борьбу за чемпионский титул.

Много также разговоров о том, что игроки из Бразилии — прежде всего Малком, Вендел, Клаудиньо — могут уйти из «Зенита» летом в европейские клубы. Но это не так просто сделать: их держат контракты, в которых прописаны жесткие условия расторжения (за это придется выложить внушительные суммы). К тому же легионеры «Зенита» получают большие зарплаты (до €5 млн в год), и, если даже «Зенит» согласится из отпустить, им придется умерить свои аппетиты в этом смысле. Не факт, что в Европе предложат столько же. Сергей Семак после матча с «Факелом» сказал, что «Зенит» никого не удерживает насильно, а трансферная политика будет вестись, с учетом того, какие позиции в команде надо усилить. Конечно, он был бы рад, если бы лучшие игроки «Зенита» остались. Тот же Малком стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах.

В отпуске игроки и тренеры «Зенита» пробудут совсем недолго. Уже 20 июня они соберутся для прохождения медосмотра, 23-го начнут тренировки на базе в Удельной, а 15 июля состоится первый официальный матч для «Зенита» — за Суперкубок России. Соперником сине-бело-голубых будет победитель Суперфинала Кубка России, в котором встретятся 11 июня ЦСКА и «Краснодар».

Кирилл Легков