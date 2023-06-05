Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о рисках заражения педикулезом

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предупредило горожан об актуальном риске заразиться в городе педикулезом. В прошлом году заболеваемость вшами всех видов в регионе выросла до более чем 2,7 тыс. случаев.

«За период январь-апрель 2023 г. зарегистрировано 762 случая педикулеза (14,17 на 100 тыс. населения), в том числе среди детей в возрасте до 17 лет — 391 (показатель — 40,15)»,— говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек во всем мире, что делает его самым распространенным заболеванием вне зависимости от экономического уровня региона.

В конце мая «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге зарегистрировали 49 случаев кори с начала года.

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