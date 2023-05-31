В Петербурге зарегистрировали 49 случаев кори с начала года

В Петербурге зарегистрировали 49 заболевших корью с начала 2023 года. Об этом 31 мая рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

В службе отметили, что 47% — 23 человека — это дети. Предварительно, 5% или 10 случаев привезены из других стран. По словам госпожи Катаевой, первые случаи заболевания были зарегистрированы в городе в конце января. В мае из-за кори на пять дней была ограничена возможность госпитализации в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса.

В комитете по здравоохранению Петербурга добавили, что охват подчищающей иммунизации от кори в городе находится на отметке 5,6 тыс. человек, что составляет 67% от плана.

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