NBS News: Великобритания своими поставками подталкивает другие страны помогать ВСУ

Великобритания не отправляет оружие Киеву без обсуждения с США, сообщает NBS News. Однако королевство своими поставками оружия пытается подать пример другим союзникам Украины. Об этом изданию рассказала посол Великобритании в США Карен Пирс и неназванный представитель Госдепартамента США.

«Мы много разговариваем с США. Мы много разговариваем с украинцами. Мы много разговариваем с другими нашими друзьями и союзниками и коллективно оцениваем, какие возможности нужны Украине»,— приводит NBS News слова госпожи Пирс. Также посол добавила, что «каждая страна принимает свои собственные решения» и Великобритания «не считает себя примером».

В Госдепартаменте США отметили, что ни одна из поставок оружия из Лондона не стала неожиданностью для администрации Байдена. «Мы благодарны за то, что Великобритания заняла твердую позицию против войны Путина в Украине»,— ссылается NBS New на слова представителя Госдепартамента.

Неназванные британские официальные лица, передает издание, заявляют, что Лондон пытается контролировать разговор о будущих поставках оружия Киеву. Британские власти стремятся оказывать влияние в этом вопросе на другие страны, включая США.

«Великобритания больше остальных подталкивает страны к политической смелости. Мы поощряем, чтобы другие посмотрели России в глаза, осознавая степень эскалации, и дали Украине то, что ей нужно»,— сказал NBC News председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

Великобритания была первой страной, предоставившей летальное оружие на Украину. Также она первой передала западные тяжелые танки Challenger-2 и дальнобойные ракеты Storm Shadows. На сегодняшний день США лидирует по поставкам военной мощи на Украину. Великобритания стала вторым по величине помощником. За полтора года Вашингтон выделил $38 млрд, а Лондон — $4,6 млрд.

Больше о поставках оружия на Украину читайте в материале «Шангри-Ла преткновения»

Евдокия Мельник