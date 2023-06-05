Турчак предложил перевести все выплаты участникам спецоперации в денежную форму

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что возглавляемая им рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, согласно которым ежемесячные выплаты участникам боевых действий на Украине будут предоставляться в денежной форме. Сейчас выплаты частично предоставляются в виде социальных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди прочего, участникам специальной военной операции предоставляют бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории.

«Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе»,— написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, поправки рабочей группы предполагают, что средства изначально будут приходить только деньгами. В случае необходимости участник спецоперации сможет оформить себе льготы, подав заявление в Социальный фонд. Андрей Турчак заверил, что об этих изменениях просили участники боевых действий.

26 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим и их семьям. Эти выплаты освобождены от уплаты НДФЛ.

Минобороны России предлагает военнослужащим по контракту, которые принимают участие в военной операции, ежемесячные выплаты от 200 тыс. руб. Правительство также установило выплаты мобилизованным военнослужащим в размере 195 тыс. руб. ежемесячно, приравняв их к контрактникам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».