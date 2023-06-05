Бывший замглавы Пушкинского района Петербурга подал иск к местным активистам

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление бывшего заместителя главы районной администрации Дениса Матвеева о защите чести и достоинства к двум местным активистам, авторам группы «Гражданин Пушкин» в соцсети «ВКонтакте» Александру Беляеву и Екатерине Рыжей.

Как сообщает 5 июня «Закс.ру» со ссылкой на господина Беляева, основанием для иска могли послужили майские публикации в сообществе о появлении этой весной у парадных нескольких домов на юге Пушкина объявлений о проведении собраний собственников с целью сменить управляющую компанию с «Новой Ижоры» на «КУБ-строй СПб». Позднее появилась информация, что собственники, не принимавшие участие в голосовании, нашли заполненные от их имени бюллетени, где якобы дают согласие на передачу управления. Одной из таких «согласившихся» оказалась госпожа Рыжая, которая разместила сообщение в группе. Инициативная группа обратилась по этому поводу в жилищную инспекцию, прокуратуру, а также направила письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Что касается господина Матвеева, то он упоминается в этой истории как отец одного из предполагаемых инициаторов смены управляющей компании Антона Матвеева, который также является соучредителем УК «КУБ-строй СПб».

Денис Матвеев трудился в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга до 2018 года, занимая пост первого заместителя главы районной района. Позже перешел в администрацию Василеостровского района, а летом того же года перешел на работу в комитет по природопользованию на должность первого заместителя председателя. В настоящее время среди руководства комитета он уже не значится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге оштрафовал председателя правления ТСЖ за оскорбление чести и достоинства 82-летней женщины —диспетчера связи в лифте. Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

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