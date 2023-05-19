Суд в Петербурге оштрафовал председателя ТСЖ за оскорбление диспетчера связи в лифте

Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тыс. руб. председателя правления ТСЖ за оскорбление чести и достоинства (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) диспетчера связи в лифте. Об этом 19 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

17 февраля председатель ТСЖ Феликс Гаевский вступил в конфликт с 82-летней женщиной. «Гаевский высказал в адрес находящейся в том же месте М. фразу: «*** Дура! Да нажми ты кнопку». Начиналась фраза с общеизвестного нецензурного выражения про мать»,— рассказали в пресс-службе.

Мужчина вину не признал и заявил, что его собеседница якобы является невменяемой и ее заявления не могу рассматриваться судом.

Суд признал виновным Феликса Гаевского и назначил штраф в размере 30 тыс. руб.

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