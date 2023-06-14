«Намибия — лучшее место для познания себя»

Президент Marula Conservation Park Тимур Сардаров о том, что привлекло его в Намибии:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marula Conservation Park Namibia Фото: Marula Conservation Park Namibia

— Я познакомился с Намибией больше 10 лет назад. Эта страна — настоящая африканская Швейцария. Намибия — это стабильное развитие экономической и социальной сфер, хорошая инфраструктура, плодородная земля, невероятная природа и приветливые люди. И к тому же лучшее место, чтобы «заземлиться», направление не только для путешествий, но и для познания себя. Каждый, кто здесь побывал, осознает, что Намибия становится образом мышления.

— Почему проект из личного превратился в бизнес-ориентированный?

— В какой-то степени это дань трендам: развивать новые направления, современные экологичные проекты, помогать экономике развивающейся страны. Свою роль сыграл и растущий интерес к Африке. 12 лет назад наша семья начала инвестировать в Намибию, приобрела земли как личный актив. Сейчас пришло время масштабировать созданное и сделать из этого бизнес.