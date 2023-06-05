Умер сценарист «Незнайки на Луне» и «Горшочка каши» Владимир Голованов

Сценарист, писатель и драматург Владимир Голованов умер 5 июня. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Господину Голованову было 83 года, причина смерти не уточняется.

Владимир Голованов родился в декабре 1939 года в Новосибирске. В 1963 году он окончил ВГИК, в 1970-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при этом же институте.

В качестве сценариста Владимир Голованов дебютировал с мультфильмом «Фильм, фильм, фильм», который вышел в 1968 году. Он также был сценаристом ряда мультфильмов «Союзмультфильма»: «Незнайка на Луне», «Горшочек каши», «Ночь перед Рождеством», «Девочка и медведь», «Снегурочка» и многих других.

Олеся Павленко