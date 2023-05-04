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В Ростовской области в 2023 году зафиксировано 25 случаев заболевания корью

На территории Ростовской области в 2023 году выявлено 25 случаев лабораторно подтвержденной кори, из них 16 — завозные. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В марте текущего года, в соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора Ростовской области, в регионе начались мероприятия по подчищающей иммунизации против кори в связи с ростом заболеваемости. При этом, в 2021-2022 годах, по данным надзорного органа, на Дону вообще не было выявлено случаев заболевания корью. В постановлении отмечается необходимость прививок для трудовых мигрантов и вынужденных переселенцев

Для проведения прививочной кампании в Ростовскую область было доставлено более 20 тыс. доз коревой вакцины.

«В рамках подчищающей иммунизации вакцинировано более 1,5 тыс. человек, из них более 500 детей. Напомним, что все лица в возрасте до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Как удалось выяснить «Ъ», в России в текущем году корью заболело около 1 тыс. человек. Случаи заболевания выявлены в 44 регионах. Самая крупная вспышка кори — в Дагестане. К 20 апреля здесь было зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.

Анастасия Назарова

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