В Самаре ограничат движение из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ»

Ограничение движения транспорта будет введено в Самаре с 4:00 12 июня до 00:00 (MSK+1) 13 июня. Это будет связано с проведением музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ», сообщает городская администрация.

Ограничение будет действовать по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской и по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской. Также транспорт в указанное время не сможет ходить по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской и по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской. На этих же участках улиц с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня запретят остановку и (или) стоянку транспорта.

Фото: Администрация Самары

Кроме того, в этом время изменится схема движения автобусов маршрутов № 24. Ранее в Самаре ограничили движение грузовиков.

Георгий Портнов