«Россети Тюмень» запустили кампанию по профилактике электротравматизма в Тюменском макрорегионе

«Россети Тюмень» приступили к проведению ежегодной летней кампании по предупреждению электротравматизма в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Она состоит из серии профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков получения электротравм сторонними лицами.



В частности, специалисты энергокомпании проводят уроки электробезопасности в образовательных учреждениях и летних лагерях, распространяют памятки с правилами поведения вблизи энергообъектов среди рыбаков и охотников, обновляют и устанавливают предупреждающие знаки и таблички.

Рейды по береговым линиям водоемов и популярным местам отдыха жителей одними из первых провели няганские энергетики. Они посетили реку Нягыньюган и передали порядка 300 информационных материалов с правилами электробезопасности в точки продаж товаров для охоты и рыбалки.

Отметим, ключевым результатом непрерывной работы «Россети Тюмень» по профилактике электротравматизма является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах компании. Всего с начала года работники предприятия провели порядка 130 лекций по электробезопасности для 7 тысяч жителей Тюменского макрорегиона.