За неделю в Петербурге установили почти 50 новых остановочных павильонов

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю установили 48 новых павильонов общественного транспорта. Об этом в своей официальной группе «ВКонтакте» в понедельник, 5 июня, отчитался городской комитет по благоустройству.

«Продолжается реализация программы по установки павильонов общественного транспорта. В финальной стадии Пушкин. Здесь все работы завершатся уже на этой неделе»,— уточняется в сообщении комитета.

Как пояснили в ведомстве, в результате в одном только Пушкинском районе появится в общей сложности 33 новых остановочных павильона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале этого года в Петербурге переименовали 24 остановки общественного транспорта. Изменения затронули Выборгский, Калининский, Кировский, Кронштадтский, Приморский, Фрунзенский и Пушкинский районы города.

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