МВД сообщило о задержании в Москве пособников телефонных мошенников с Украины

МВД задержало пятерых жителей столичного региона, которых подозревают в организации подмены телефонных номеров, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, задержанные покупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты без помощи операторов сотовой связи. Так звонившие с Украины мошенники могли менять номер на российский.

«Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров»,— сказала госпожа Волк.

Услугами задержанных пользовались мошенники, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали собеседников в том, что их деньги пытаются похитить. Чтобы предотвратить кражу, нужно было перевести средства на «безопасные» счета, находящиеся под контролем мошенников, рассказала Ирина Волк.

Сегодня, 5 июня, МВД предупредило об увеличении числа звонков телефонных мошенников. Если за 2022 год было зарегистрировано 370 тыс. краж и мошенничеств, совершенных при помощи интернета и сотовой связи, то за первый квартал текущего года — более 100 тыс. В ведомстве отметили, что многие звонки поступают с территории Украины.

Звонящие запугивают российских граждан информацией об открытии кредита, просят сообщить банковские реквизиты и предлагают перевести деньги на безопасный счет. Также МВД отметило, что теперь мошенники могут использовать мессенджер с логотипом организации или видеозвонок, чтобы войти в доверие.

Больше про телефонные мошенничества читайте в материале «Мошенники бьют рекорды».

Евдокия Мельник