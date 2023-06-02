Онлайн-кинотеатр в Петербурге получил миллионный штраф по делу о пропаганде ЛГБТ

Мировой суд в Санкт-Петербурге привлек к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» за совершение правонарушения по ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях).

Как рассказали 2 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что в конце марта этого года НАО, являясь владельцем аудиовизуального сервиса «Триколор Кино и ТВ онлайн», осуществило трансляцию фильма «Английский цирюльник» со знаком «16+». В картине содержатся материалы, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения двух героинь женского пола, уточняется в сообщении пресс-службы судов.

Защитник НАО пояснила, что вину общество признает и просила учесть, что к ответственности привлекается впервые, а количество просмотров фильма — всего 53.

В итоге суд назначил онлайн-кинотеатру штраф в размере 1 млн рублей.

Кроме этого, оказалась оштрафована редактор сайта АВС «Триколор Кино и ТВ онлайн» Виктория Данилова. Ей назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Свою вину госпожа Данилова признала.

Ранее «Ъ» писал, что в общей сложности Роскомнадзор составил уже около 20 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ.

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