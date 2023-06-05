«Похороненной» ЗАГСом петербурженке шесть лет не выплачивали пенсию

В Санкт-Петербурге суд отменил решение об объявлении умершей местной жительницы, которая не получала пенсию последние шесть из-за ошибки ЗАГСа. В учреждении составили акт о ее смерти на основе ошибочной информации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ошибка произошла в 2016 году. В апреле Калининский райсуд признал соответствующие записи в документах недействительными и постановил восстановить ей выплату пенсии по старости.

«Прокурор Калининского района направил в суд исковое заявление об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начислить и выплатить заявительнице пенсию по старости за период с февраля 2016 года по май 2022 года. Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле надзорного ведомства»,— говорится в сообщении прокуратуры города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге признали умершим пенсионера, прошедшего лечение в городской больнице.

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