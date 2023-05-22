В Петербурге признали умершим пенсионера, прошедшего лечение в городской больнице

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга направила в суд иск о аннулировании свидетельства о смерти, ошибочного выданное на имя 60-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Документ оформили после прохождения мужчиной лечения в городской больнице № 33.

«Заявитель лишен прав на получение медицинской помощи и пенсионные начисления, не может в полном объеме осуществлять свои гражданские права»,— говорится в сообщении.

В иске прокурор потребовал об установлении юридический факт нахождения мужчины в живых, об аннулировании актовой записи о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти. Как пишет «Фонтанка», ошибка произошла еще летом 2022 года из-за смерти родного сына мужчины, которого ЗАГС ошибочно принял за отца.

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