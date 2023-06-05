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Коммерсантъ FM
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Песков назвал тревожной информацию о подготовке госпереворота в Киргизии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о подготовке государственного переворота в Киргизии. По его словам, в Кремле внимательно следят за новостями, однако деталями произошедшего не владеют.

«Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости. Мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 5 июня, киргизские СМИ, в частности, 24.kg и Kaktus.media, сообщили о задержании «группы лиц», которая планировала захватить власть в стране насильственным путем. Имена подозреваемых и их количество не уточнялось. Госкомитет национальной безопасности Киргизии информацию не комментировал.

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