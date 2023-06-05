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Коммерсантъ FM
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СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали «группу лиц», которая, как утверждается, планировала устроить государственный переворот и захватить власть насильственным путем. Об этом сообщает местное информационное агентство 24.kg со ссылкой на источники.

Имена подозреваемых и их количество не уточняется. Однако из опубликованного агентством видео следует, что задержание проходило на территории частного сектора. В нем принимало участие как минимум шесть сотрудников спецслужбы. Согласно видео, опубликованному Kaktus.media, еще одного мужчину задержали на дороге, когда он выходил из автомобиля.

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