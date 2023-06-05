За дискредитацию вооруженных сил РФ на жителя Норильска возбуждены два уголовных дела

Следственным управлением ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждены два уголовных дела в отношении 28-летнего жителя Норильска. Мужчину подозревают в дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в сентябре 2022 года и феврале 2023-го подозреваемый, будучи уже привлеченным в 2022 году к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России и мелкое хулиганство (ст. 20.3.3, ст. 20.1 КоАП РФ), разместил в запрещенной в РФ социальной сети записи и коллаж, содержащие высказывания, подрывающие достоинство, авторитет и доверие к вооруженным силам России, говорится в сообщении ведомства.

Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.

В мае 2023 года на 65-летнего жителя Хакасии было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Мужчина, имеющий родственные связи на Украине, на личной странице «ВКонтакте» публиковал материалы, направленные на создание негативного общественного мнения о проведении специальной военной операции для защиты населения Донбасса, а также высказывал одобрение преступлениям киевского режима.

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Лолита Белова