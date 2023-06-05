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Мэр Ярославля опроверг ликвидацию транспортного предприятия

Мэр Ярославля Артем Молчанов опроверг информацию о ликвидации АО «Яргорэлектротранс», назвав ее ложной. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Троллейбус в Ярославле

Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс

Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс

По словам Артема Молчанова материалы о ликвидации АО «ЯрГЭТ» опубликовали некоторые ярославские СМИ. Но городские власти делать этого не планируют и намерены и дальше поддерживать в Ярославле троллейбусное движение. Мэрия грозит редакциям средств массовой информации, разместивших новость, жалобой в Роскомнадзор.

«Думаю, что со стороны журналистов было бы правильно выпустить опровержение своих материалов. В противном случае, мэрия обратится в Роскомнадзор. Прошу всех жителей проверять информацию, которую вы получаете из СМИ. Особенно, если эти источники признаны иноагентами!»— заявил Артем Молчанов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия решила ликвидировать МБУ «Яргортранс». И данную новость Артем Молчанов не опровергает.

Андрей Иванов

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