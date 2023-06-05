«ЭнергосбыТ Плюс» поясняет порядок начисления платежей за отопление за май

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поясняет порядок оплаты за тепловую энергию в мае 2023 года клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае.

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Если в многоквартирном жилом доме исправно функционирует коммерческий общедомовой прибор учета (ОДПУ), начисление производится согласно объемам, зафиксированным прибором. В соответствии с п. 31 (е) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 показания ОДПУ снимаются в период с 23 по 25 число каждого месяца. Таким образом, начисление коммунальной услуги «отопление» за май 2023г. включает в себя расход тепловой энергии за апрель 2023г. с 23-25 апреля до фактического окончания отопительного сезона. Точную дату завершения подачи тепла в дом можно увидеть из отчета теплопотребления, который находится в УК/ТСЖ.

В случае, если ОДПУ в доме отсутствует, начисление за отопление производится по нормативу. Норматив* рассчитан на 8 месяцев – с октября по май включительно. Обращаем внимание, что начисление за коммунальную услугу «отопление» клиентам, рассчитываемым по нормативу, за сентябрь 2022г. не производилось.

Таким образом, при расчете по нормативу платежи распределяются равномерно в течение восьми месяцев. Сумма оплаты не зависит от того, была ли зима теплая или холодная, и сколько дней осуществлялась подача тепла в конкретном месяце.

*Утвержден Приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 16.12.2019г. №СЭД-24-02-46-149 АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»