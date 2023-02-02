По просьбе петербуржцев комтранс переименовал более 20 остановок

В Санкт-Петербурге с 1 февраля переименовали 24 остановки общественного транспорта. Изменения затронули Выборгский, Калининский, Кировский, Кронштадтский, Приморский, Фрунзенский и Пушкинский районы города, сообщили в пресс-службе комтранса.

Официально наименование остановки меняется, если оно не соответствует фактическому месторасположению или названию объекта. К примеру, после строительства жилых домов на месте корпусов абразивного завода «Ильич» ее переименовали из «Абразивный завод «Ильич» на «Белоостровская улица, 10».

В Санкт-Петербурге насчитывается более 5 тыс. остановочных пунктов, переименовали с 2018 года по 2022-й 129 из них.

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