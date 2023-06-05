ЕС продлил на год отмену ввозных пошлин на украинские товары

Евросоюз (ЕС) продлил отмену ввозных пошлин на экспорт из Украины до 5 июня 2024 года включительно. Изначально срок действия этой меры, введенной в 2022 году, должен был истечь сегодня, 5 июня 2023 года. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Для предотвращения случаев мошенничества Украина должна соблюдать ряд правил, в том числе не вводить новые пошлины или сборы, если только для этого не будет четкого обоснования. В случае несоблюдения правил ЕС может приостановить действие преференциальных механизмов.

Приостановить пошлины на экспорт из Украины предложила Еврокомиссия (ЕК). Она сочла, что это поможет увеличить экспорт Украины в ЕС, а также облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров на фоне российской военной операции. Весной 2023-го фермеры ряда стран Восточной Европы пожаловались на убытки, которые понесли из-за того, что итоге зерно и сельскохозяйственная продукция из Украины стали выигрывать в цене по сравнению с местными товарами. В ответ ЕС пообещал выделить €100 млн на поддержку агропроизводителей в граничащих с Украиной странах.

Подробности — в публикации «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер