В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый уровень опасности», означающий потенциально опасную погоду. Он продлится с 13:00 до 21:00 5 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

Особый режим введен в городе из-за сильных порывов ветра — до 15 м/с. В правительстве Петербурга порекомендовали водителям воздержаться от использования автотранспорта, а также посоветовали петербуржцам не выходить на открытое пространство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцев предупредили о шторме 5 июня. В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что в городе ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте