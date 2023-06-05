Петербуржцев предупредили о шторме 5 июня

В Петербурге в понедельник, 5 июня, ожидается неблагоприятная погода и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 5 июня в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, что по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, потепление начнется на этой неделе. Температура с 5 по 10 июня поднимется до 15-20 градусов.

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