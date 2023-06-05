Минобрнауки поручило вузам принимать белгородских выпускников по собеседованию

Министерство науки и высшего образования поручило (.pdf) вузам провести вступительные экзамены для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования.

Послабления делаются для выпускников белгородских школ, включенных в утвержденный в апреле перечень. В списке указаны 284 учебных заведения Белгородской области.

Изменения в нормативные акты по вступлению вузы должны внести до 7 июня, а отчет о проделанной работе представить в министерство до 8 июня.

Ранее белгородские власти освободили от сдачи ЕГЭ школьников Шебекинского городского округа, который ежедневно обстреливается со стороны Украины.

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