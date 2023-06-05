«Самая трогательная модель Rolex на торгах — подарок мужу»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минаковой рассказывает о том, какие предметы одной из самых крепких пар Голливуда выставлены на аукцион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Sotheby’s Фото: Пресс-служба Sotheby’s

С конца мая по 12 июня проходит серия торгов Sotheby’s «Жизнь и наследие: Коллекция Джоан Вудворд и Пола Ньюмана». Это одна из самых знаковых пар Голливуда.

«В Голливуде, известном бурными романами, разбитыми сердцами и драматическими разводами, 50-летний брак Джоан Вудворд и Пола Ньюмана стал легендой. Партнеры в работе, любви и жизни до самой его смерти в 2008 году»,— пишут в статье на сайте Sotheby’s.

С аукциона уйдут 300 предметов из их коллекции: часы, памятные вещи со съемок фильмов, фотографии и многое другое. Среди часов — и Patek Philippe Вудворд с синим циферблатом и крайне скромным эстимейтом в $2-4 тыс., и Rolex Daytona Ньюмана.

Самая трогательная модель Rolex на торгах — подарок увлекшемуся гонками мужу от Вудворд с гравировкой «Drive Very Slowly». Продают и гоночный костюм Пола Ньюмана. Одежды и аксессуаров для спорта — причем разного — довольно много. Например, лыжи Ньюмана с эстимейтом $600-800, и его тренировочный костюм с аналогичной начальной стоимостью. Удивительным образом уже в восемь раз превысил нижний эстимейт набор бейсболок Ньюмана. Стоимость начиналась от $100, а ставки еще делают. Также подают предметы интерьера и мебель, особенно много почему-то стульев.