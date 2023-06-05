«Здесь отсидело почти все руководство нового государства»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как архитектор тюрьмы Антонио Томишко стал ее первым узником, а также о других известных заключенных.

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Санкт-Петербург сегодня и легендарная тюрьма «Кресты» — кое-какие ее загадки и тайны. Например, говорят, что архитектор «Крестов» Антонио Томишко (Ну и домишко построил Томишко!) Простите… Так вот, архитектор и стал первым узником этой тюрьмы. По преданию, его замуровали в камере под номером 1000. Как говорится, он слишком много знал. Имеются в виду архитектурные секреты здания.

По другой версии, по окончании работ Томишко сказал императору Александру III: «Ну вот, ваше величество, я и построил тюрьму для вас». Архитектор хотел пошутить, а получилась опасная двусмысленность, на которую царь ответил: «Не для меня построил — для себя!» И заточил несчастного. Хотя и в эту версию верится с трудом.

Поначалу тюрьма была образцовой: камеры одиночные, и содержались в них по большей части политические заключенные. Название «Кресты» тюрьма получила из-за формы ее двух главных зданий. Корпуса одиночных камер с высоты птичьего полета выглядят как два равноконечных креста.

Первый побег отсюда состоялся в 1920 году. Был такой бандит и налетчик Ленька Пантелеев. Настолько неуловимый, что когда его застрелили, жители Питера не поверили. Пришлось даже выставить труп на всеобщее обозрение. А до этого как раз Пантелеев и подмочил репутацию «Крестов». Подкупил надзирателя, тот отключил свет в здании, выпустил его из камеры — остальное было делом техники.

А еще до этого в «Крестах» отсидели и Керенский, и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев, и многие другие — почти все руководство нового государства. Да и позже здесь сидело достаточно людей, известных в масштабах нашей страны. Авиаконструктор Туполев первые свои работы создал здесь, арестантская судьба актера Георгия Жженова началась в «Крестах», где, как он говорил, «стремительно помудрел». Ну и еще, конечно, известно множество судеб, связанных с этим печальным зданием.