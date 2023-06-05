Компания «Абрау-Дюрсо» сократила экспорт винодельческой продукции в два раза

ПАО «Абрау-Дюрсо» сократило объем экспорта в два раза. Об этом в интервью РБК сообщил глава компании Павел Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Титов подчеркнул, что из основных зарубежных рынков сбыта остались Китай, Израиль и страны ЕАЭС. В частности китайский рынок из-за специфичности вкусов достаточно непростой. При этом интерес китайской аудитории к российской продукции есть, и он может стать платформой для новых продуктов.

«Мы уже набили там шишек и пересматриваем стратегию в сторону крепких и безалкогольных напитков. Еще мы с удивлением обнаружили, что там в тренде сидр и в целом российские яблоки»,— подчеркнул господин Титов.

Ранее «Абрау-Дюрсо» заявляла о запуске производства косметики для отелей. Компания начнет тестировать мыло, гели для душа и другие продукты в собственном отеле Abrau Light Resort & SPA.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Генеральным директором является Владимир Масловский. Бенефициар — Борис Титов. Выручка в 2022 году составляет 266 млн руб., чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Олег Исаев

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